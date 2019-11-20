Youtube artık kulüp içinde
BJK TV'nin kapanması sonrası yayın hayatına Youtube kanalından devam eden Beşiktaş kulübünde sistem değişti. Daha evvel dışardan bir firmaya aylık 100 bin TL ödenerek işletilen Youtube kanalı, tasarruf politikasına takıldı
BJK TV'nin kapanması sonrası yayın hayatına Youtube kanalından devam eden Beşiktaş kulübünde sistem değişti. Daha evvel dışardan bir firmaya aylık 100 bin TL ödenerek işletilen Youtube kanalı, tasarruf politikasına takıldı. Anlaşmayı iptal eden yeni yönetim, iletişim departmanından 3 kişiye Youtube kanalının sorumluluğunu vererek yüksek maliyetten kurtuldu.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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