Youtube artık kulüp içinde - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Youtube artık kulüp içinde

artık kulüp içinde

Youtube artık kulüp içinde

'nin kapanması sonrası yayın hayatına kanalından devam eden kulübünde sistem değişti. Daha evvel dışardan bir firmaya aylık 100 bin TL ödenerek işletilen Youtube kanalı, tasarruf politikasına takıldı

BJK TV'nin kapanması sonrası yayın hayatına kanalından devam eden kulübünde sistem değişti. Daha evvel dışardan bir firmaya aylık 100 bin TL ödenerek işletilen Youtube kanalı, tasarruf politikasına takıldı. Anlaşmayı iptal eden yeni yönetim, iletişim departmanından 3 kişiye Youtube kanalının sorumluluğunu vererek yüksek maliyetten kurtuldu.

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Youtube artık kulüp içinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN