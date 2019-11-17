Umut Gomez'i izliyor
Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getiren Umut Nayir, özel çalışmalarla son vuruşlarını geliştirmeye çalışıyor.
Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getiren Umut Nayir, özel çalışmalarla son vuruşlarını geliştirmeye çalışıyor. Kendisi için özel bir program çıkarttıran 26 yaşındaki futbolcunun gol vuruşlarında daha etkili olmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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