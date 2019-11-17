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17 Kasım 2019, Pazar
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Umut 'i izliyor

Umut Gomez'i izliyor

Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getiren , özel çalışmalarla son vuruşlarını geliştirmeye çalışıyor.

Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getiren , özel çalışmalarla son vuruşlarını geliştirmeye çalışıyor. Kendisi için özel bir program çıkarttıran 26 yaşındaki futbolcunun gol vuruşlarında daha etkili olmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.

  1. 17.11.2019
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