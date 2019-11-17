Burak Yılmaz’da korkulan olmadı
İzlanda ile oynanan milli maçta adalesinde sorun yaşayan Burak Yılmaz'ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
İzlanda ile oynanan milli maçta adalesinde sorun yaşayan Burak Yılmaz'ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Golcünün milli arada idmanlara çıkacağı ve yapılan ilk kontrollerinde Konyaspor maçında forma giymesine engel olmadığı ifade edildi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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