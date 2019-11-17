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17 Kasım 2019, Pazar
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’da korkulan olmadı

Burak Yılmaz’da korkulan olmadı

İzlanda ile oynanan adalesinde sorun yaşayan 'ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

İzlanda ile oynanan adalesinde sorun yaşayan 'ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Golcünün milli arada idmanlara çıkacağı ve yapılan ilk kontrollerinde maçında forma giymesine engel olmadığı ifade edildi.

  1. 17.11.2019
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