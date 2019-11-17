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17 Kasım 2019, Pazar
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’nın ’da şansı düşük

Atiba’nın Konya’da şansı düşük

sakat oyuncular kervanına eklenen 'nın maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

'ta büyük sıkıntılara sebebiyet veren sakatlık sorunu bir kez daha baş gösterdi. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas'ın ardından da sakat oyuncular listesine eklendi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli futbolcunun maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

  1. 17.11.2019
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