Beşiktaş sakat oyuncular kervanına eklenen Atiba'nın Konyaspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.
Beşiktaş'ta büyük sıkıntılara sebebiyet veren sakatlık sorunu bir kez daha baş gösterdi. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas'ın ardından Atiba da sakat oyuncular listesine eklendi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli futbolcunun Konyaspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Atiba’nın Konya’da şansı düşük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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