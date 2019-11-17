Atiba’nın Konya’da şansı düşük

Beşiktaş'ta büyük sıkıntılara sebebiyet veren sakatlık sorunu bir kez daha baş gösterdi. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas'ın ardından Atiba da sakat oyuncular listesine eklendi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli futbolcunun Konyaspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.