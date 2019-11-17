Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Loris Karius, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden Alman kaleciler arasında kalesini gole en fazla kapatan isim oldu.
BİLDGazetesi'nin haberine göre Karius, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden Alman kaleciler arasında kalesini gole en fazla kapatan isim oldu. Karius, Süper Lig'de Beşiktaş kalesini koruduğu son 3 maçta 10 şutun 9'unu kurtarmayı başardı.
10 şutun 9’unu kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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