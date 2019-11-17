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17 Kasım 2019, Pazar
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10 şutun 9’unu kurtardı

10 şutun 9’unu kurtardı

'ın tecrübeli file bekçisi Loris Karius, ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden Alman kaleciler arasında kalesini gole en fazla kapatan isim oldu.

BİLD Gazetesi'nin haberine göre Karius, ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden Alman kaleciler arasında kalesini gole en fazla kapatan isim oldu. Karius, Süper Lig'de kalesini koruduğu son 3 maçta 10 şutun 9'unu kurtarmayı başardı.

  1. 17.11.2019
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