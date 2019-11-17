Özel konuklar!
Beşiktaş'ın dün özel konukları vardı. Genç Kızılay Ümraniye'den gelen bir grup gönüllü, Avcı'ya plaket takdim etti.
Beşiktaş'ın dün özel konukları vardı. Genç Kızılay Ümraniye'den gelen bir grup gönüllü, Avcı'ya plaket takdim etti. Kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kurulmuş, gönüllü bir iyilik hareketi olan "Leyla'dan Sonra"nın organizasyonunda Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen minik taraftar Arda da antrenmanı izledi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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