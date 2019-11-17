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17 Kasım 2019, Pazar
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Özel konuklar!

Özel konuklar!

'ın dün özel konukları vardı. 'den gelen bir grup gönüllü, Avcı'ya plaket takdim etti.

'ın dün özel konukları vardı. 'den gelen bir grup gönüllü, Avcı'ya plaket takdim etti. Kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kurulmuş, gönüllü bir iyilik hareketi olan "Leyla'dan Sonra"nın organizasyonunda 'ne gelen minik taraftar Arda da antrenmanı izledi.

  1. 17.11.2019
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