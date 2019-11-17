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17 Kasım 2019, Pazar
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6 eksikli idman

6 eksikli idman

, ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürürken, , , , , ve antrenmanda yer almadı.

, ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden , , hasta olan , belinde ağrı hisseden ile izinli futbolcular ve antrenmanda yer almadı. Sağ bek Douglas ise günü koşuyla geçirdi.

  1. 17.11.2019
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