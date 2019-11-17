6 eksikli idman
Beşiktaş, Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürürken, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Loris Karius, Burak Yılmaz ve Domagoj Vida antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden Loris Karius ile izinli futbolcular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida antrenmanda yer almadı. Sağ bek Douglas ise günü koşuyla geçirdi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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