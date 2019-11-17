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17 Kasım 2019, Pazar
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Gedson’a süper teklif

Gedson’a süper teklif

, 'da senelik 250 bin euro kazanan 'e bu sezonun kalan 6 ayı için 750 bin euro, gelecek sezon için de 1.5 milyon euro önerdi.

'ın transfer listesindeki Gedson 'e çok cazip bir teklif yaptığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların 'da senelik 250 bin euro kazanan oyuncuya; bu sezonun kalan 6 ayı için 750 bin euro, gelecek sezon için de 1.5 milyon euro önerdi.

  1. 17.11.2019
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