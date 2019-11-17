Gedson’a süper teklif

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Gedson Fernandes'e çok cazip bir teklif yaptığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların Benfica'da senelik 250 bin euro kazanan oyuncuya; bu sezonun kalan 6 ayı için 750 bin euro, gelecek sezon için de 1.5 milyon euro önerdi.