Beşiktaş, Benfica'da senelik 250 bin euro kazanan Gedson Fernandes'e bu sezonun kalan 6 ayı için 750 bin euro, gelecek sezon için de 1.5 milyon euro önerdi.
Beşiktaş'ıntransfer listesindekiGedsonFernandes'eçok cazipbir teklif yaptığıifade edildi.Siyah-beyazlılarınBenfica'dasenelik 250 bineuro kazananoyuncuya; busezonun kalan6 ayı için 750bin euro, geleceksezon içinde 1.5 milyoneuro önerdi.
Gedson’a süper teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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