Marcelo dönmek istiyor!

2 sezon önce Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, menajeri aracılığıyla eski kulübüne geri dönme talebini iletti. Abdullah Avcı'nın onayı alınırsa Marcelo geri dönecek. Beşiktaş'a menajeri aracılığıyla haber yollayan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcelo, İstanbul'u özlediğini ve ailesiyle birlikte geri dönme talebini iletti. Siyah-beyazlıların, Abdullah Avcı'nın 'Alalım' raporu vermesi durumunda işi bitireceği öğrenildi.
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