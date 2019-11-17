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17 Kasım 2019, Pazar
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dönmek istiyor!

Marcelo dönmek istiyor!

2 sezon önce 'tan 'a transfer olan Guedes, menajeri aracılığıyla eski kulübüne geri dönme talebini iletti. 'nın onayı alınırsa Marcelo geri dönecek.

'a menajeri aracılığıyla haber yollayan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper , 'u özlediğini ve ailesiyle birlikte geri dönme talebini iletti. Siyah-beyazlıların, Abdullah Avcı'nın 'Alalım' raporu vermesi durumunda işi bitireceği öğrenildi.

  1. 17.11.2019
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