Feyenoord’un Lens harekatı

Beşiktaş'a Jeremain Lens piyangosu vurdu. Hollandalı oyuncuyu F.Bahçe'ye getiren Advocaat'ın başına geçtiği Feyenoord'un Lens'i istediği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberde Lens için resmi teklif yapılıp yapılmadığı ya da satın mı alınacağı, kiralık mı isteneceği yönünde detay yer almadı.