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17 Kasım 2019, Pazar
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’un Lens harekatı

Feyenoord’un Lens harekatı

'ın başına geçtiği 'un, 'ın Hollandalı kanat oyuncusu 'i istediği iddia edildi.

'a piyangosu vurdu. Hollandalı oyuncuyu F.Bahçe'ye getiren Advocaat'ın başına geçtiği 'un Lens'i istediği iddia edildi. basınında yer alan haberde Lens için resmi teklif yapılıp yapılmadığı ya da satın mı alınacağı, kiralık mı isteneceği yönünde detay yer almadı.

  1. 17.11.2019
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