Feyenoord’un Lens harekatı
Dick Advocaat'ın başına geçtiği Feyenoord'un, Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'i istediği iddia edildi.
Beşiktaş'a Jeremain Lens piyangosu vurdu. Hollandalı oyuncuyu F.Bahçe'ye getiren Advocaat'ın başına geçtiği Feyenoord'un Lens'i istediği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberde Lens için resmi teklif yapılıp yapılmadığı ya da satın mı alınacağı, kiralık mı isteneceği yönünde detay yer almadı.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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