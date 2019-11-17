Oğuzhan'a rus kancası

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Rus ekibi Krasnodar'ın radarında... Yeni sezona kötü bir giriş yapsa da toparlanan Beşiktaş'ta beklentilerin uzağında kalan isimlerden olan Oğuzhan'ı bir süredir radarına alan Krasnodar'ın bu transfer için çok istekli olduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması bekleniyor.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. Eski performansını mumla aratan yıldız isim için teklifin resmileşmesini bekleyen yönetimin, maaş bütçesinde de oluşacak boşluk nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. Oğuzhan Krasnodar'a gitmesi halinde, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile yeniden takım arkadaşı olacak.