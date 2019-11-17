Oğuzhan'a rus kancası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Oğuzhan'a rus kancası

Oğuzhan'a rus kancası

Oğuzhan'a rus kancası

’ta beklentilerin uzağında kalan ’a ’ın önümüzdeki günlerde teklif yapması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi , Rus ekibi 'ın radarında... Yeni sezona kötü bir giriş yapsa da toparlanan 'ta beklentilerin uzağında kalan isimlerden olan Oğuzhan'ı bir süredir radarına alan Krasnodar'ın bu transfer için çok istekli olduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması bekleniyor.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. Eski performansını mumla aratan yıldız isim için teklifin resmileşmesini bekleyen yönetimin, maaş bütçesinde de oluşacak boşluk nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. Oğuzhan Krasnodar'a gitmesi halinde, eski Beşiktaşlı ile yeniden takım arkadaşı olacak.

  1. 17.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğuzhan'a rus kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN