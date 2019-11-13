Süper Lig daha önemli!
Şampiyonluk yarışında liderle puan farkını 3'e indiren Beşiktaş'ta camia içinde tartışılan bir başka konu ise kulübün hedefinin Avrupa'dan yurt içine dönmesi oldu.
Şampiyonluk yarışında liderle puan farkını 3'e indiren Beşiktaş'ta camia içinde tartışılan bir başka konu ise kulübün hedefinin Avrupa'dan yurt içine dönmesi oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Braga deplasmanında büyük bir rotasyona gitmesi ve Avrupa'ya veda etmesinin ardından, Portekiz'de oynatmadığı hatta götürmediği isimleri bir sonraki lig maçında sahaya sürmesi, "Avcı ligi önemsiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
- 13.11.2019
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