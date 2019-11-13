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13 Kasım 2019, Çarşamba
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daha önemli!

Süper Lig daha önemli!

Şampiyonluk yarışında liderle puan farkını 3'e indiren 'ta camia içinde tartışılan bir başka konu ise kulübün hedefinin Avrupa'dan yurt içine dönmesi oldu.

Şampiyonluk yarışında liderle puan farkını 3'e indiren 'ta camia içinde tartışılan bir başka konu ise kulübün hedefinin Avrupa'dan yurt içine dönmesi oldu. Teknik direktör 'nın, son Braga deplasmanında büyük bir rotasyona gitmesi ve Avrupa'ya veda etmesinin ardından, Portekiz'de oynatmadığı hatta götürmediği isimleri bir sonraki lig maçında sahaya sürmesi, "Avcı ligi önemsiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

  1. 13.11.2019
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