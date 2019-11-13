Roco ve Lens Ocak’ta yolcu
Kadrosunda hali hazırda 13 yabancı olan Beşiktaş'ın 1 yabancı oyuncu alma hakkı daha var. Teknik direktör Abdullah Avcı da devre arasında 2-3 oyuncu daha transfer edilmesini istiyor.
Kadrosunda hali hazırda 13 yabancı olan Beşiktaş'ın 1 yabancı oyuncu alma hakkı daha var. Teknik direktör Abdullah Avcı da devre arasında 2-3 oyuncu daha transfer edilmesini istiyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda, siyah-beyazlılarda bugüne kadar bekleneni veremeyen Roco ile Lens'in yollanması bekleniyor. Bu durumda Beşiktaş'ta 1 yabancı oyuncu için daha yer açılacak, o boşluğa da 18 yaşını dolduran Ajdin Hasic eklenecek.
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
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