Roco ve Lens Ocak’ta yolcu

Kadrosunda hali hazırda 13 yabancı olan Beşiktaş'ın 1 yabancı oyuncu alma hakkı daha var. Teknik direktör Abdullah Avcı da devre arasında 2-3 oyuncu daha transfer edilmesini istiyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda, siyah-beyazlılarda bugüne kadar bekleneni veremeyen Roco ile Lens'in yollanması bekleniyor. Bu durumda Beşiktaş'ta 1 yabancı oyuncu için daha yer açılacak, o boşluğa da 18 yaşını dolduran Ajdin Hasic eklenecek.