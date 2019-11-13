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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Roco ve Lens Ocak’ta yolcu

Roco ve Lens Ocak’ta yolcu

Kadrosunda hali hazırda 13 yabancı olan 'ın 1 alma hakkı daha var. da devre arasında 2-3 oyuncu daha edilmesini istiyor.

Kadrosunda hali hazırda 13 yabancı olan 'ın 1 alma hakkı daha var. da devre arasında 2-3 oyuncu daha edilmesini istiyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda, siyah-beyazlılarda bugüne kadar bekleneni veremeyen Roco ile Lens'in yollanması bekleniyor. Bu durumda Beşiktaş'ta 1 yabancı oyuncu için daha yer açılacak, o boşluğa da 18 yaşını dolduran Ajdin Hasic eklenecek.

  1. 13.11.2019
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