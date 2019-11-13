Nijeryalı gençlere kanca

Siyah-beyazlıların transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Nijerya basını, FIFA U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden 4 oyuncunun Beşiktaş scout ekibi tarafından izlendiğini duyurdu. Haberde; Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun için siyah-beyazlıların kulübe detaylı rapor sunduğu belirtildi. Beşiktaşlı teknik ekibin en son Nijerya'nın 3-1 yenildiği Hollanda maçında da statta olduğu ifade edildi.