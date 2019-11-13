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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Nijeryalı gençlere kanca

Nijeryalı gençlere kanca

Siyah-beyazlıların transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, basını, 'nda mücadele eden 4 oyuncunun scout ekibi tarafından izlendiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, basını, 'nda mücadele eden 4 oyuncunun scout ekibi tarafından izlendiğini duyurdu. Haberde; Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun için siyah-beyazlıların kulübe detaylı rapor sunduğu belirtildi. Beşiktaşlı teknik ekibin en son Nijerya'nın 3-1 yenildiği maçında da statta olduğu ifade edildi.

  1. 13.11.2019
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