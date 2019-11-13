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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Alkışlar Karius’a

Alkışlar Karius’a

'ın geçen sezon 'nin ekibinden 2 yıllığına kiraladığı Karius, 'deki en iyi dönemini son 5 haftada yaşadı. Bu sezon ligde 10 maçta 10 gol yiyen Alman file bekçisi, performansıyla camianın takdirini topladı.

'ın geçen sezon 'nin ekibinden 2 yıllığına kiraladığı Karius, 'deki en iyi dönemini son 5 haftada yaşadı. Alman kaleci, son 5 maçta adeta kalesini gole kapattı. Söz konusu dönemdeki 4 maçta gol yemeyen 26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 10 lig maçında kalesinde 10 gol gördü. Loris Karius, sakatlığı nedeni ile ligin ilk haftasında ile oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 mağlubiyetiyle tamamlanan maçta görev alamadı. Ligdeki 10 maçta 10 yiyen Alman kaleci, bir gol ortalamasıyla oynadı.

Karius, Süper Lig'de geçen sezon 29 karşılaşmada 39 gole engel olamazken 1,34'lük ortalamayla sezonu tamamlamıştı.

  1. 13.11.2019
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