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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Başkan Çebi’den ’ye çıkarma

Başkan Çebi’den TFF’ye çıkarma

Başkanı , hakemler konusunda 'ye bir çıkarma yapacak. F.Bahçe ve 'dan sonra Beşiktaş da hakem kararlarına isyan etti.

Başkanı , hakemler konusunda 'ye bir çıkarma yapacak. F.Bahçe ve 'dan sonra Beşiktaş da hakem kararlarına isyan etti. Yönetici Kocadağ, "Başkaları için kolay çalınan düdükler, Beşiktaş'a çalınmıyor. VAR'a bile gidilmiyor. Adalet istiyoruz ve bu işin takipçisi olacağız" açıklamasını yaparken; Başkan Çebi'nin milli maç arasında 'i ziyaret ederek şikayetlerini dile getireceği öğrenildi.

  1. 13.11.2019
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