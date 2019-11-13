Başkan Çebi’den TFF’ye çıkarma

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemler konusunda TFF'ye bir çıkarma yapacak. F.Bahçe ve Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş da hakem kararlarına isyan etti. Yönetici Kocadağ, "Başkaları için kolay çalınan düdükler, Beşiktaş'a çalınmıyor. VAR'a bile gidilmiyor. Adalet istiyoruz ve bu işin takipçisi olacağız" açıklamasını yaparken; Başkan Çebi'nin milli maç arasında Nihat Özdemir'i ziyaret ederek şikayetlerini dile getireceği öğrenildi.