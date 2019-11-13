Beşiktaş acil 100 milyon nakit arıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş acil 100 milyon nakit arıyor

acil 100 milyon nakit arıyor

Beşiktaş acil 100 milyon nakit arıyor

Başkanı , göreve başladıktan sonra 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleşmişti. Çebi, ikinci büyük ödemeler için 100 milyon TL nakit arayışına girdi.

'ın yeni yönetimi, 2. büyük ödeme için kolları sıvadı. Aralık ayına kadar personel maaşlarının kalan kısmı ve kapatılacak.

Beşiktaş'ın 20 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulunda 'ya fark atarak göreve gelen Başkan ve ekibi, 5 gün sonra futbolcuların Temmuz'dan itibaren biriken alacakları ve kulüp personelinin geriye dönük maaşlarının bir kısmı olan 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirmişti.

Beşiktaş devleri solladı

ARALIK AYINA KADAR ÇÖZÜLECEK

Sabah'ın haberine göre; yönetim şimdi de personelin geriye kalan ödemeleri ve kısa vadeli borçlar için 100 milyon TL'lik nakit arayışına girdi.

Siyah-beyazlı kurmaylar, bu sorunu Aralık ayına kadar çözüp, diğer sorunlara odaklanmayı planlıyor.

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 10:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş acil 100 milyon nakit arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN