Beşiktaş acil 100 milyon nakit arıyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve başladıktan sonra 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleşmişti. Çebi, ikinci büyük ödemeler için 100 milyon TL nakit arayışına girdi.
Beşiktaş'ın yeni yönetimi, 2. büyük ödeme için kolları sıvadı. Aralık ayına kadar personel maaşlarının kalan kısmı ve kısa vadeli borçlar kapatılacak.
Beşiktaş'ın 20 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı'ya fark atarak göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 5 gün sonra futbolcuların Temmuz'dan itibaren biriken alacakları ve kulüp personelinin geriye dönük maaşlarının bir kısmı olan 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirmişti.
ARALIK AYINA KADAR ÇÖZÜLECEK
Sabah'ın haberine göre; yönetim şimdi de personelin geriye kalan ödemeleri ve kısa vadeli borçlar için 100 milyon TL'lik nakit arayışına girdi.
Siyah-beyazlı kurmaylar, bu sorunu Aralık ayına kadar çözüp, diğer sorunlara odaklanmayı planlıyor.
- 13.11.2019
- Güncelleme: 13.11.2019 10:10
-
Galatasaray’ı özlüyorum
Toplam 1
Yorum
cenkgs bizde seni özledik be hagi
-
Trabzonspor'da Serkan Asan: Vira Bismillah
Toplam 1
Yorum
arif bu çocuk kesinlikle takıma monte edilmeli hemen
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
Beşiktaş acil 100 milyon nakit arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.