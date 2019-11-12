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12 Kasım 2019, Salı
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: Maçı hak etti

Gasper Okorn: Maçı Beşiktaş hak etti

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği ekibi Falco'yu 74-49 yenen Sompo 'da başantrenör Dusko Ivanovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, üst üste çok fazla maç kaybettiklerini belirterek, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maç gidişatı değiştirmek için çok önemliydi. Hem savunmada hem de hücumda oyuncularım yüzde 100'ü ile oynadı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın oyuncusu Shaquielle McKissic ise, "İyi iş çıkardık. Önemli bir galibiyet aldık. Bu maç ligde ve Avrupa'da nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi." diye konuştu.

OKORN: "HÜCUMDA ÇOK KÖTÜYDÜK"

Falco Başantrenörü , Sompo 'nın maçı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Okorn, fiziksel açıdan çok sert bir maç olduğunu aktararak, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi çok iyi desteklediler. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Onlar maçı kazanmayı hak etti. Hücumda çok kötüydük. Çok sayıda boş şut kaçırdık. Son beş dakikada ise oyunu bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

Macar ekibinin forvet oyuncusu Szilard Benke, "Hücumda çok fazla boş şut kaçırdık. Yüzdemiz çok düşüktü. Beşiktaş'ın savunması da bunda etkiliydi." şeklinde görüş belirtti.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 23:13
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