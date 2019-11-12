Beşiktaş Sompo Sigorta evinde farklı kazandı

Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında Macaristan temsilcisi Falco Szombathely'i ağırladı. Dengeli geçen ilk periyodu Beşiktaş, 14-12 önde tamamladı. 2'nci çeyrekte de rakibine 19-15'lik üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 33-27 önde kapattı.

3'üncü çeyrekte de rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı önde girdi: 50-41. Son periyotta hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar farkı daha da açtı ve maçtan 74-49 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Burak Yıldızlı 14, James McAdoo da 12 sayıyla mücadele etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Falco'yu 74-49 yenen Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenör Dusko Ivanovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, üst üste çok fazla maç kaybettiklerini belirterek, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maç gidişatı değiştirmek için çok önemliydi. Hem savunmada hem de hücumda oyuncularım yüzde 100'ü ile oynadı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın oyuncusu Shaquielle McKissic ise, "İyi iş çıkardık. Önemli bir galibiyet aldık. Bu maç ligde ve Avrupa'da nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi." diye konuştu.

OKORN: HÜCUMDA ÇOK KÖTÜYDÜK

Falco Başantrenörü Gasper Okorn, Beşiktaş Sompo Sigorta'nın maçı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Okorn, fiziksel açıdan çok sert bir maç olduğunu aktararak, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi çok iyi desteklediler. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Onlar maçı kazanmayı hak etti. Hücumda çok kötüydük. Çok sayıda boş şut kaçırdık. Son beş dakikada ise oyunu bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

Macar ekibinin forvet oyuncusu Szilard Benke, "Hücumda çok fazla boş şut kaçırdık. Yüzdemiz çok düşüktü. Beşiktaş'ın savunması da bunda etkiliydi." şeklinde görüş belirtti.