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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'ta Karius gelişmesi!

Beşiktaş'ta Karius gelişmesi!

'ta gelişmesi yaşanıyor. Son maçlarda gösterdiği performansla siyah beyazlılarda kalma adına yeşil ışık yakan ve tüm dikkatleri üzerine çeken, Alman file bekçisi yönetime mesaj gönderdi.

'ta performansı tartışılan ancak son maçlardaki oyunuyla göz dolduran Alman kaleci 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki file bekçisi, ligde son 4 maçta kalesinde sadece 1 gol görerek siyah beyazlılarda kalmak için göz kırptı.

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karius yönetime mesaj gönderdi.

Alman kaleci, "Eğer 'la anlaşırlarsa burada seve seve kalabilirim" ifadesini kullandı.

  1. 06.11.2019
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