Beşiktaş'ta Karius gelişmesi!
Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi yaşanıyor. Son maçlarda gösterdiği performansla siyah beyazlılarda kalma adına yeşil ışık yakan ve tüm dikkatleri üzerine çeken, Alman file bekçisi yönetime mesaj gönderdi.
Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karius yönetime mesaj gönderdi.
Alman kaleci, "Eğer Liverpool'la anlaşırlarsa burada seve seve kalabilirim" ifadesini kullandı.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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