10 milyon euro’luk Vida!
İngiliz Soccer Souls, Norwich’in savunma sorunlarını Vida transferiyle çözeceğini belirtirken, “Beşiktaş’a 10 milyon euro teklif ederlerse, bu iş biter” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkat çeken Domagoj Vida için İngiliz basınında bir analiz yayınlandı. Premier Lig ekiplerinden Norwich'in Hırvat stopere ihtiyaç duyduğu belirtilirken, Beşiktaş'a yapılacak teklifin 10 milyon euro'nun üzerinde olması gerektiği vurgulandı. İngiliz basınından Soccer Souls adlı internet siteisnde yapılan haberde Norwich'in savunmada yaşadığı sorunları Vida transferiyle çözebileceği belirtildi. İngiliz ekibinin oyuncu için 10 milyon euro'luk teklif yaptığı iddialarına da yer verilen analizde Hırvat futbolcunun tecrübesinin Norwich'in problemlerine çözüm olacağı vurgulandı. Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida, bu sezon 9 Süper Lig maçına çıktı ve 2 gol attı. Hırvat stoper, Avrupa Ligi'ndeki 3 grup maçında da forma giydi.
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