Karius yerine Gökhan
Sezon sonunda Loris Karius ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, Rizespor'un 24 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan'ı transfer listesine aldı.
Beşiktaş yönetimi 'Dere geçerken at değiştirmek istemediği' için devre arasında Karius'u göndermekten vazgeçti. Bunun bir başka nedeni ise gönderilmesi durumunda yerini kimin alacağı.
Ancak sezon sonunda Karius'un bonservisinin alınmayacağı neredeyse kesinleşti. Bir süredir kaleci konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Akkan'a kancayı attı.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni dönemde yönetim kademesinde görev vermeyi düşündüğü Tolga Zengin'in de 24 yaşındaki Rizespor'un kalecisi için oldukça iyi referanslar verdiği gelen bilgiler arasında.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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