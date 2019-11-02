Karius yerine Gökhan

Beşiktaş yönetimi 'Dere geçerken at değiştirmek istemediği' için devre arasında Karius'u göndermekten vazgeçti. Bunun bir başka nedeni ise gönderilmesi durumunda yerini kimin alacağı.

Ancak sezon sonunda Karius'un bonservisinin alınmayacağı neredeyse kesinleşti. Bir süredir kaleci konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Akkan'a kancayı attı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni dönemde yönetim kademesinde görev vermeyi düşündüğü Tolga Zengin'in de 24 yaşındaki Rizespor'un kalecisi için oldukça iyi referanslar verdiği gelen bilgiler arasında.