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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Karius yerine Gökhan

Karius yerine Gökhan

Sezon sonunda Loris Karius ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan , Rizespor'un 24 yaşındaki kalecisi listesine aldı.

yönetimi 'Dere geçerken at değiştirmek istemediği' için devre arasında Karius'u göndermekten vazgeçti. Bunun bir başka nedeni ise gönderilmesi durumunda yerini kimin alacağı.

Ancak sezon sonunda Karius'un bonservisinin alınmayacağı neredeyse kesinleşti. Bir süredir kaleci konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 'a kancayı attı.

Başkan 'nin yeni dönemde yönetim kademesinde görev vermeyi düşündüğü 'in de 24 yaşındaki Rizespor'un kalecisi için oldukça iyi referanslar verdiği gelen bilgiler arasında.

  1. 2.11.2019
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