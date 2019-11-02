Beşiktaş seri peşinde

Geçen hafta Galatasaray maçında alınan 3 puanla moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Haftaya 12 puanla giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlı oyuncular, bugün de kazanıp hem Galatasaray derbi zaferini anlamlandırmak hem de galibiyet serisi başlatmak amacında.

KALEYİ KAPATTI

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri de verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı takım, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti. Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini kapadı. Öte yandan ligde oynadığı son 6 dış saha maçını kazanamayan (195 gündür) Beşiktaş, bugün Antalya'da galip gelerek bu kötü seriye son vermek de istiyor.

UMUT NAYİR 11'DE

G.Saray maçında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Umut Nayir yine ilk 11 de görev alacak

ANTALYASPOR İLE 54. MAÇ

Antalyaspor ile 54. maçına çıkacak olan Beşiktaş, bugüne kadar rakibiyle karşılaştığı 53 maçta 37 galibiyet elde etti. 9 karşılaşmanın berabere bittiği bu mücadelelerde Antalyaspor 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

NECİP&RUIZ KART SINIRINDA

Takımda üçer sarı kartları olan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Ruiz'in yanı sıra Necip, bugün kart görürse Denizli maçında oynayamayacaklar.

KARTAL RAKİBİNE KARSI ÜSTÜN

Antalya'da oynanan maçlarda da Beşiktaş'ın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 26 maçta Beşiktaş 15 galibiyet elde ederken, Antalyaspor 5 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek Beşiktaş Park'taki ilk yenilgisini tattıran Antalyaspor, sezonun ikinci yarısında sahasında oynanan maçı ise farklı kaybetti. Beşiktaş geçen yıl rakibini bu sahada 6-2 devirmeyi başarmıştı. Ligde üst üste Gençlerbirliği ve Sivasspor'a mağlup olan Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterdi. Niğde Anadolu ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, 90 dakikası ve uzatmaları beraberlikle sonuçlanan maçta rakibini penaltılarla geçerek tur atlamayı başardı. Beşiktaş ise hafta içini maç yapmadan geçirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, dün akşam Antalya'da yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Sağanak yağmur altında basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas denemeleri yapıldı. 1.5 saat basın kapalı olarak yapılan antrenman, taktik çalışmasının yer aldığı program ve tam sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Kartal, dün gittiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı. İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. Taraftar, sakatlığı düzelen ve Antalyaspor karşılaşması kadrosuna dahil edilen Burak Yılmaz'a ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Avcı'ya çiçek verildi.

'DEVREYE KADAR KENDİNİ TOPARLA'

Abdullah Avcı'nın en büyük sıkıntılarından biri de Oğuzhan Özyakup… Eski kaptanın bir türlü 11 için hazır olmaması tecrübeli teknik adamın sabrını taşırdı. Tecrübeli teknik adamn bir görüşme yaptığı Oğuzhan'a, devre arasına kadar kendisine süre verdiğini eğer istediği seviyeye ulaşamazsa kendisinin satılması için yönetime rapor vereceğini söylediği bildirildi.