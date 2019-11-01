Ljajic yeniden 11’de

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, Akdeniz'e 5 eksikle gidecek. Siyahbeyazlılarda sakatlıkları devam eden Dorukhan, Douglas, Burak Yılmaz ve maç temposu için hazır olmayan N'Koudou ile birlikte kart cezalı Caner de kadroda yer almayacak. Sakatlığı tamamen geçen Victor Ruiz'in Vida'yla birlikte stoperde görev alması beklenirken, beklerde ise Rebocho ve Gökhan Gönül'ün oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Atiba ve Elneny'nin yanında Adem Ljajic'in de orta saha kurgusunda yer alması bekleniyor. Hücum hattı ise Jeremain Lens, Diaby ve derbinin yıldızı Umut Nayir'den oluşacak.

KARIUS İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, 2 yıllığına kiralanan kaleci Karius'la ilgili çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında Karius'un kiralık sözleşmesinin ocakta sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

DORUKHAN'DAN 'İYİ HABER'

Alanya maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, beklenenden hızlı şekilde iyileşiyor. Kısa sürede koltuk değneklerini atan Dorukhan'ın devre arasında takımla birlikte bazı çalışmalarda yer alması bekleniyor.

KARTAL BUGÜN UÇUYOR

Beşiktaş, yarın akşam deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün yola çıkıyor. Siyah-beyazlılar saat 13.00'te özel uçakla Antalya'ya gidecek ve hazırlıklarını burada yapacağı antrenmanla tamamlayarak, ardından da kampa girecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin de takımla birlikte kafilede yer alması bekleniyor.

BURAK TAKIMLA ISINDI

Siyah-beyazlılar Antalyaspor maçı hazırlıklarını dün de sürdürdü. Taktik çalışması ve çift kale maç yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Douglas ve N'Koudou katılmazken, takımla birlikte ısınma hareketleri gerçekleştiren golcü oyuncu Burak Yılmaz, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.