Deplasman fobisi geride kalsın
Derbide Galatasaray'ı devirerek kötü gidişe dur diyen Beşiktaş'ta hedef Antalyaspor'u da yenip deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek. Siyah-beyazlılar bu sezon ilk dış saha galibiyetini Antalya’da almak istiyor.
Derbide Galatasaray'ı devirerek kötü gidişe dur diyen Beşiktaş'ta hedef Antalyaspor'u da yenip deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek. Vodafone Park'ta bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı başarmıştı. Kartal'da gözler şimdi deplasmandaki şanssızlığı kırmaya çevrildi. Bu sezon dış sahada hiç kazanamayan Kartal, Akdeniz'de bu kötü grafiği sonlandırmayı planlıyor. Ligde ilk maçında Sivasspor'a konuk olan Kartal, rakibine 3-0 mağlup olurken sonrasında da Gaziantep'e 3-2, Trabzonspor'a ise 4-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki son maçında ise Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
- 1.11.2019
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Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Toplam 2
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Deplasman fobisi geride kalsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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