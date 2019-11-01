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01 Kasım 2019, Cuma
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Deplasman fobisi geride kalsın

Deplasman fobisi geride kalsın

'ı devirerek kötü gidişe dur diyen 'ta hedef 'u da yenip deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek. Siyah-beyazlılar bu sezon ilk dış saha galibiyetini ’da almak istiyor.

'ı devirerek kötü gidişe dur diyen 'ta hedef 'u da yenip deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek. Vodafone Park'ta bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı başarmıştı. 'da gözler şimdi deplasmandaki şanssızlığı kırmaya çevrildi. Bu sezon dış sahada hiç kazanamayan Kartal, 'de bu kötü grafiği sonlandırmayı planlıyor. Ligde ilk maçında 'a konuk olan Kartal, rakibine 3-0 mağlup olurken sonrasında da 'e 3-2, 'a ise 4-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki son maçında ise Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

  1. 1.11.2019
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