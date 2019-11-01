Deplasman fobisi geride kalsın

Derbide Galatasaray'ı devirerek kötü gidişe dur diyen Beşiktaş'ta hedef Antalyaspor'u da yenip deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek. Vodafone Park'ta bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı başarmıştı. Kartal'da gözler şimdi deplasmandaki şanssızlığı kırmaya çevrildi. Bu sezon dış sahada hiç kazanamayan Kartal, Akdeniz'de bu kötü grafiği sonlandırmayı planlıyor. Ligde ilk maçında Sivasspor'a konuk olan Kartal, rakibine 3-0 mağlup olurken sonrasında da Gaziantep'e 3-2, Trabzonspor'a ise 4-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki son maçında ise Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.