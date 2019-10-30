Beşiktaş taraftarının yeni Gomez'i!
Sezon başından bu yana 3. forvet konumunda bulunan, Burak Yılmaz'ın sakatlığı sürecinde Güven Yalçın'ın arkasında bir türlü istediği forma şansını bulamayan Umut Nayir derbide attığı golle birlikte bu sezonki 3. golüne imzasını attı.
Bu sezon kiralıktan geri dönen 26 yaşındaki forvet sezon başında Beşiktaş'ta 3. forvet konumunda bulunuyordu. Genç Güven Yalçın'ın arkasında beklemesine rağmen antrenmanda gösterdiği istek ve azimle teknik heyetin takdirini topladı.
Hafta içinde Braga'ya karşı attığı golle ve gösterdiği performansla derbiye 11 başlayan Umut Nayir, derbide attığı golle Beşiktaş'ın Umut ışığı oldu.
STİLİ ÇOK BENZİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar Umut'un derbide kafayla attığı golü, unutulmaz golcüsü Mario Gomez'in Fenerbahçe'ye yine kafayla attığı gole benzetti. Taraftarlar, iyi çalışması ve kendine bakması halinde Umut'un yeni Gomez olabileceğine inanıyor.
- 30.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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