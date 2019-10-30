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30 Ekim 2019, Çarşamba
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taraftarının yeni Gomez'i!

Beşiktaş taraftarının yeni Gomez'i!

Sezon başından bu yana 3. forvet konumunda bulunan, 'ın sakatlığı sürecinde 'ın arkasında bir türlü istediği forma şansını bulamayan derbide attığı golle birlikte bu sezonki 3. golüne imzasını attı.

Geçen sezon 'ın 'dan 250 bin euro'ya transfer olan ve 'a kiralanan , yeşil beyazlı ekip ile çıktığı 25 mücadelesinde 4 kez rakip fileleri havalandırabilmişti.

Bu sezon kiralıktan geri dönen 26 yaşındaki forvet sezon başında Beşiktaş'ta 3. forvet konumunda bulunuyordu. Genç 'ın arkasında beklemesine rağmen antrenmanda gösterdiği istek ve azimle teknik heyetin takdirini topladı.

Hafta içinde Braga'ya karşı attığı golle ve gösterdiği performansla derbiye 11 başlayan Umut Nayir, derbide attığı golle Beşiktaş'ın Umut ışığı oldu.

STİLİ ÇOK BENZİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar Umut'un derbide kafayla attığı golü, unutulmaz golcüsü Mario Gomez'in 'ye yine kafayla attığı gole benzetti. Taraftarlar, iyi çalışması ve kendine bakması halinde Umut'un yeni Gomez olabileceğine inanıyor.

  1. 30.10.2019
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