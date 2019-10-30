Beşiktaş taraftarının yeni Gomez'i!

Geçen sezon Beşiktaş 'ın Osmanlıspor 'dan 250 bin euro'ya transfer olan ve Bursaspor 'a kiralanan Umut Nayir , yeşil beyazlı ekip ile çıktığı 25 Süper Lig mücadelesinde 4 kez rakip fileleri havalandırabilmişti.Bu sezon kiralıktan geri dönen 26 yaşındaki forvet sezon başında Beşiktaş'ta 3. forvet konumunda bulunuyordu. Genç Güven Yalçın 'ın arkasında beklemesine rağmen antrenmanda gösterdiği istek ve azimle teknik heyetin takdirini topladı.Hafta içinde Braga'ya karşı attığı golle ve gösterdiği performansla derbiye 11 başlayan Umut Nayir, derbide attığı golle Beşiktaş'ın Umut ışığı oldu.

STİLİ ÇOK BENZİYOR

Beşiktaşlı taraftarlar Umut'un derbide kafayla attığı golü, unutulmaz golcüsü Mario Gomez'in Fenerbahçe'ye yine kafayla attığı gole benzetti. Taraftarlar, iyi çalışması ve kendine bakması halinde Umut'un yeni Gomez olabileceğine inanıyor.



