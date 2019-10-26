Süper Lig'de yarın yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde taktik savaşı yaşanacak. Geçen sezon Başakşehir'in başında Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk maçına çıkan Abdullah Avcı, yenilgi sonrası hırslanarak güçlü taraftar desteği olan Beşiktaş'ın başına geçmişti. Tüm kamuoyu bu transferi, "Terim'e meydan okumaya geldi" diye yorumlamıştı. Ancak siyah-beyazlılarda 11 maçın sadece 2'sini kazanarak eleştirilerin hedefine geldi. Topun ağzındaki Avcı, futbolcularına "Savaşın" talimatı verdi. G.Saray'ın en başarılı hocası olan Fatih Terim, bu sezon eleştirilerden nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı da 12 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galip gelip hayal kırıklığı yaşattı. Müzeye 20 kupa koyan Terim, kötü oyun yüzünden eleştiriliyor. Olası yenilgide Terim'in koltuğu sallanmaz ama taraftarlar, takıma neşter vurulmasını bekleyecek.