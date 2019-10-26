Taktik savaşı
Süper Lig'de yarın yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde taktik savaşı yaşanacak. Kartal’da Avcı, Aslan’da Terim... İki tecrübeli çalıştırıcı, 3 puana ulaşarak rakibinin belini bükmek istiyor.
Süper Lig'de yarın yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde taktik savaşı yaşanacak. Geçen sezon Başakşehir'in başında Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk maçına çıkan Abdullah Avcı, yenilgi sonrası hırslanarak güçlü taraftar desteği olan Beşiktaş'ın başına geçmişti. Tüm kamuoyu bu transferi, "Terim'e meydan okumaya geldi" diye yorumlamıştı. Ancak siyah-beyazlılarda 11 maçın sadece 2'sini kazanarak eleştirilerin hedefine geldi. Topun ağzındaki Avcı, futbolcularına "Savaşın" talimatı verdi. G.Saray'ın en başarılı hocası olan Fatih Terim, bu sezon eleştirilerden nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı da 12 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galip gelip hayal kırıklığı yaşattı. Müzeye 20 kupa koyan Terim, kötü oyun yüzünden eleştiriliyor. Olası yenilgide Terim'in koltuğu sallanmaz ama taraftarlar, takıma neşter vurulmasını bekleyecek.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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