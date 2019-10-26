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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Taktik savaşı

Taktik savaşı

'de yarın yapılacak -Galatasaray derbisinde taktik savaşı yaşanacak. ’da Avcı, Aslan’da Terim... İki tecrübeli çalıştırıcı, 3 puana ulaşarak rakibinin belini bükmek istiyor.

'de yarın yapılacak -Galatasaray derbisinde taktik savaşı yaşanacak. Geçen sezon 'in başında Stadı'nda şampiyonluk maçına çıkan , yenilgi sonrası hırslanarak güçlü taraftar desteği olan Beşiktaş'ın başına geçmişti. Tüm kamuoyu bu transferi, "Terim'e meydan okumaya geldi" diye yorumlamıştı. Ancak siyah-beyazlılarda 11 maçın sadece 2'sini kazanarak eleştirilerin hedefine geldi. Topun ağzındaki Avcı, futbolcularına "Savaşın" talimatı verdi. G.Saray'ın en başarılı hocası olan , bu sezon eleştirilerden nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı da 12 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galip gelip hayal kırıklığı yaşattı. Müzeye 20 kupa koyan Terim, kötü oyun yüzünden eleştiriliyor. Olası yenilgide Terim'in koltuğu sallanmaz ama taraftarlar, takıma neşter vurulmasını bekleyecek.

  1. 26.10.2019
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