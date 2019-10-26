Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1 gün kala heyecan dorukta. Avrupa'da galibiyet alamayan ligde de zirveden uzak düşen iki dev ekip, kritik derbiyi kurtuluş maçı olarak görüyor. Aldığı kötü sonuçların yanında oynadıkları futbolla taraftarlarını kızdıran asırlık çınarlardan hangisi pazar günü 3 puanı alırsa derin bir 'oh' çekecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlı camia güçlü taraftarlarına, sarı-kırmızılılar ise derbi tecrübesi yüksek olan teknik direktörü Fatih Terim'e güveniyor.

BERABERLİK KURTARMAZ

Ev sahibi cephesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bazı futbolculara Braga maçında büyük tepki vardı. 2-1 kaybedilen karşılaşmada istifa sesleri yükseldi. Galatasaray'da ise taraftarlarla kavga eden Belhanda ve iki maçtır dökülen Seri'ye ıslıklar çalındı. Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncusunu koruması da Faslı futbolcunun özür dilemesi de Beşiktaş maçında alınacak kötü bir sonuçla boşa çıkabilir. Beraberlik iki takımın işine gelmezken, geçen seneden kavgalı Avcı ile Terim'in çekişmesi de sert geçecek gibi duruyor.

Abdullah Avcı, Başakşehir'in başında Fatih Terim'li Galatasaray'a 5 gol attı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Galatasaray maçıyla çıkıyor.

5 MAÇTIR YENiLGi GÖRMEDİ

Kara Kartal, Vodafone Park'ta karşılaştığı son 5 Galatasaray derbisinden de mağlup olmadan ayrılmayı başardı.

AVCI'NIN FORVETİ UMUT

Braga maçında sonradan girip gol atan Umut Nayir, Galatasaray derbisinde formaya yakın. Nayir, Burak'ın sakat, Güven'in formsuz olduğu için 11'e girebilir.

Terim'in takımları Abdullah Avcı'nın ekibine karşı oynadığı 5 maçta 6 gol attı.

Fatih hoca, Beşiktaş'a karşı 30 maç yaptı. 12'sini kazandı. 12'si eşit bitti. 6 yenilgi aldı.

EN SON 4 YIL ÖNCE DEVİRDİ

Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda en son Hamza Hamzaoğlu döneminde 4 yıl önce Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta mağlup edebildi.

TERİM ANDONE'YE GÜVENİYOR

Sivas maçında 2 gol atıp harika oynayan Florin Andone, Real Madrid karşısında sahadaydı. Rumen santrfor, Falcao hazır olmadığı için bir kez daha 11'de olacak. Terim, Andone'a güveniyor.

TERİM 2-1 ÖNDE

Altıncı kez karşılaşacak iki teknik direktörden Fatih Terim'in Abdullah Avcı'ya 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Daha önce tamamı ligde olmak üzere 5 kez rakip olmuş, iki maç berabere bitmişti.