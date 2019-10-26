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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Kurtuluş maçı

Kurtuluş maçı

da da yoğun şekilde eleştiriliyor. Avrupa’da kötü sonuçlar alan iki takım, 3 puanla hayata bağlanmak istiyor. Avcı-Terim düellosu sert geçecek gibi duruyor.

- derbisine 1 gün kala heyecan dorukta. Avrupa'da galibiyet alamayan ligde de zirveden uzak düşen iki dev ekip, kritik derbiyi kurtuluş maçı olarak görüyor. Aldığı kötü sonuçların yanında oynadıkları futbolla taraftarlarını kızdıran asırlık çınarlardan hangisi pazar günü 3 puanı alırsa derin bir 'oh' çekecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlı camia güçlü taraftarlarına, sarı-kırmızılılar ise derbi tecrübesi yüksek olan teknik direktörü 'e güveniyor.

BERABERLİK KURTARMAZ
Ev sahibi cephesinde ve bazı futbolculara Braga maçında büyük tepki vardı. 2-1 kaybedilen karşılaşmada istifa sesleri yükseldi. Galatasaray'da ise taraftarlarla kavga eden ve iki maçtır dökülen Seri'ye ıslıklar çalındı. Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncusunu koruması da Faslı futbolcunun özür dilemesi de Beşiktaş maçında alınacak kötü bir sonuçla boşa çıkabilir. Beraberlik iki takımın işine gelmezken, geçen seneden kavgalı Avcı ile Terim'in çekişmesi de sert geçecek gibi duruyor.

Abdullah Avcı, 'in başında Fatih Terim'li Galatasaray'a 5 gol attı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Galatasaray maçıyla çıkıyor.

5 MAÇTIR YENiLGi GÖRMEDİ
, Vodafone Park'ta karşılaştığı son 5 Galatasaray derbisinden de mağlup olmadan ayrılmayı başardı.

AVCI'NIN FORVETİ UMUT
Braga maçında sonradan girip gol atan Umut Nayir, Galatasaray derbisinde formaya yakın. Nayir, Burak'ın sakat, Güven'in formsuz olduğu için 11'e girebilir.

Terim'in takımları Abdullah Avcı'nın ekibine karşı oynadığı 5 maçta 6 gol attı.

Fatih hoca, Beşiktaş'a karşı 30 maç yaptı. 12'sini kazandı. 12'si eşit bitti. 6 yenilgi aldı.

EN SON 4 YIL ÖNCE DEVİRDİ
Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda en son döneminde 4 yıl önce Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta mağlup edebildi.

TERİM ANDONE'YE GÜVENİYOR
maçında 2 gol atıp harika oynayan Florin Andone, karşısında sahadaydı. Rumen santrfor, Falcao hazır olmadığı için bir kez daha 11'de olacak. Terim, Andone'a güveniyor.

TERİM 2-1 ÖNDE
Altıncı kez karşılaşacak iki teknik direktörden Fatih Terim'in Abdullah Avcı'ya 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Daha önce tamamı ligde olmak üzere 5 kez rakip olmuş, iki maç berabere bitmişti.

  1. 26.10.2019
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