Nedeni güven!

Braga karşılaşmasından takımın tek golünü atan Umut Nayır maçın ardından "En büyük eksiğimiz coşkumuz" demişti. Genç forvetin bu sözleri Beşiktaş camiasında gündem oldu. Futbolcuların coşku eksikliğinin nedenlerini sorgulanmaya başladı. Buna göre öne çıkan nedenler belirlendi ve şu sonuçlar ortaya çıktı:

Maaşlarını alamıyorlar. Ödemelerini yapamıyorlar.

Yönetim tarafından kendilerine verilen sözler tutulmuyor.

Taraftarın sürekli tepkisini alıyorlar, sevilmiyorlar, istenmiyorlar.

Teknik direktöre güvenleri yok, sisteme inançları yok.

Her kafadan bir ses çıkıyor, yenilgide sahip çıkılmıyor. Kazanınca bile beğenilmiyorlar.

Takıma sahada liderlik yapacak öne çıkan, ateşleyen bir ismi yok.

SEKiZ iSMiN BiLETi KESiLDi

Daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluğunda yönetim içerisinde yer alan ve yapılan başarılı transferlerde söz sahibi olan Erdal Torunoğlulları'nın ilk olarak ocak ayında harekete geçeceği öğrenildi. Başarılı yöneticinin takımdan en az 8 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Bu isimlerin de Rebocho, Enzo Roco, Elneny, Orkan Çınar, Boyd, Diaby gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

SADECE 2 YILDA NEREDEN NEREYE

Şenol Güneş yönetiminde 2017'de Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, bu sezon ise Avrupa Ligi'nde 3 maçta sıfır çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla iki dönemin puan durumlarını paylaşarak "Nereden nereye" ve "Zirveden dibe düştük" yorumları yaparak tepkilerini gösterdiler.