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26 Ekim 2019, Cumartesi
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’da derbi mesaisi

Kara Kartal’da derbi mesaisi

'ı konuk edecek , derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün yer alan açıklamaya göre 'ndeki Braga maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

'ı konuk edecek , derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün yer alan açıklamaya göre 'ndeki Braga maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. İdman pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut denemeleriyle sona erdi.

EN UCUZ DERBİ BİLETİ 150 TL
Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin biletleri satışa sunuldu. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 150 lira, en pahalısı ise bin 100 lira olarak belirlendi. Siyahbeyazlı takımda eksikler çok olsa da teknik ekip ve oyuncuların en büyük gücü yine taraftarı olacak. Kartal taraftarına güveniyor.

  1. 26.10.2019
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