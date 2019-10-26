Kara Kartal’da derbi mesaisi

Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. İdman pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut denemeleriyle sona erdi.

EN UCUZ DERBİ BİLETİ 150 TL

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin biletleri satışa sunuldu. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 150 lira, en pahalısı ise bin 100 lira olarak belirlendi. Siyahbeyazlı takımda eksikler çok olsa da teknik ekip ve oyuncuların en büyük gücü yine taraftarı olacak. Kartal taraftarına güveniyor.