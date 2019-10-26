Kara Kartal’da derbi mesaisi
Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. İdman pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut denemeleriyle sona erdi.
EN UCUZ DERBİ BİLETİ 150 TL
Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin biletleri satışa sunuldu. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 150 lira, en pahalısı ise bin 100 lira olarak belirlendi. Siyahbeyazlı takımda eksikler çok olsa da teknik ekip ve oyuncuların en büyük gücü yine taraftarı olacak. Kartal taraftarına güveniyor.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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