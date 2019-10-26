Sıkıyönetim başlıyor

Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'ndeki Braga yenilgisi sonrası yeni başkan Ahmet Nur Çebi, kötü gidişatı sonlandırmak için ipleri sıkmaya başladı. Braga mücadelesi sonrası yeni yönetimi toplayan Çebi'nin hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de takımla ilgili yaptırımlar görüştüğü bildiridi. Buna göre alınan kararların hayata geçip geçmeyeceği ise yarın oynanacak Galatasaray derbisine bağlı olacak. Siyah-beyazlı takım, derbiden de istenmeyen bir sonuçla ayrılırsa uygulamaya konulacak maddeler şöyle olacak:

İstifa etmese de Avcı'nın gönderilmesi.

Futbolcu alacaklarının dondurulması.

Bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması.

Oyunculara maaşları ölçüsünde ceza.

Futbolcuların izinlerinin iptal edilmesi.

Derbinin kazanılsa bile ilerleyen haftalarda kötü sonuçların tekrar etmesi durumunda bu kuralların yeniden uygulanabileceği de gelen haberler arasında.

AVCI'SIZ TRANSFER ZİRVESİ

Ahmet Nur Çebi'nin futbolun başına getirdiği Erdal Torunoğulları'ndan sürpriz bir hamle geldi. Devre arasında nasıl bir transfer politikası izleneceğiyle ilgili Gökhan Keskin ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Keskin'in fikirleri alındı. Ancak Torunoğulları'nın Keskin ile yaptığı bu toplantıya Abdullah Avcı ya da herhangi bir yardımcısının katılmaması dikkat çekti. Bu durum kulislerde 'Avcı, devre arasını göremeyecek' şeklinde yorumlandı. Çebi, araya kadar Avcı ile devam etmek istediğini söylemişti.