Buyur burdan yak
Kritik Galatasaray maçına artık saatler kala Beşiktaş'ta bir sakatlık sıkıntısı daha baş gösterdi. Siyah-beyazlı takıma tecrübeli stoperi Vida'dan da kötü haber geldi. Sakatlar kervanına Vida da eklendi. Hırvat stoperin MR’ı çekildi. Derbide oynayıp oynayamayacağı soru işareti.
Kritik Galatasaray maçına artık saatler kala Beşiktaş'ta bir sakatlık sıkıntısı daha baş gösterdi. Siyah-beyazlı takıma tecrübeli stoperi Vida'dan da kötü haber geldi. Braga karşılaşmasından sonra ağrıları artan Hırvat savunmacı dün sabah MR'a götürüldü. Siyah-beyazlı oyuncunun durumu bugün belli olacak. Teknik heyet ve yönetim sakatlıkların artmaması için dua etmeye başladı. Vida'nın da forma giyememe ihtimali durumunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunma hattını nasıl kuracağı merak ediiyor. Öte yandan Avcı, Galatasaray derbisi için Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Diaby'nin mutlaka sahada olmasını istedi. Sağlık ekibi Diaby ve Gönül'ün 60 dakika, Diaby'nin ise ancak 45 dakika çıkarabilecek gücü olduğu raporunu verdi. Avcı'nın bu üç oyuncuyla görüşerek G.Saray derbisinde fedakarlık yapmalarını isteyeceği de dile getiriliyor.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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