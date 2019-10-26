Buyur burdan yak

Kritik Galatasaray maçına artık saatler kala Beşiktaş'ta bir sakatlık sıkıntısı daha baş gösterdi. Siyah-beyazlı takıma tecrübeli stoperi Vida'dan da kötü haber geldi. Braga karşılaşmasından sonra ağrıları artan Hırvat savunmacı dün sabah MR'a götürüldü. Siyah-beyazlı oyuncunun durumu bugün belli olacak. Teknik heyet ve yönetim sakatlıkların artmaması için dua etmeye başladı. Vida'nın da forma giyememe ihtimali durumunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunma hattını nasıl kuracağı merak ediiyor. Öte yandan Avcı, Galatasaray derbisi için Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Diaby'nin mutlaka sahada olmasını istedi. Sağlık ekibi Diaby ve Gönül'ün 60 dakika, Diaby'nin ise ancak 45 dakika çıkarabilecek gücü olduğu raporunu verdi. Avcı'nın bu üç oyuncuyla görüşerek G.Saray derbisinde fedakarlık yapmalarını isteyeceği de dile getiriliyor.