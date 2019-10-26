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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Buyur burdan yak

Buyur burdan yak

Kritik maçına artık saatler kala 'ta bir sakatlık sıkıntısı daha baş gösterdi. Siyah-beyazlı takıma tecrübeli stoperi 'dan da kötü haber geldi. Sakatlar kervanına Vida da eklendi. Hırvat stoperin ’ı çekildi. Derbide oynayıp oynayamayacağı soru işareti.

Kritik maçına artık saatler kala 'ta bir sakatlık sıkıntısı daha baş gösterdi. Siyah-beyazlı takıma tecrübeli stoperi 'dan da kötü haber geldi. Braga karşılaşmasından sonra ağrıları artan Hırvat savunmacı dün sabah 'a götürüldü. Siyah-beyazlı oyuncunun durumu bugün belli olacak. Teknik heyet ve yönetim sakatlıkların artmaması için dua etmeye başladı. Vida'nın da forma giyememe ihtimali durumunda teknik direktör 'nın savunma hattını nasıl kuracağı merak ediiyor. Öte yandan Avcı, Galatasaray derbisi için , ve Diaby'nin mutlaka sahada olmasını istedi. Sağlık ekibi Diaby ve Gönül'ün 60 dakika, Diaby'nin ise ancak 45 dakika çıkarabilecek gücü olduğu raporunu verdi. Avcı'nın bu üç oyuncuyla görüşerek G.Saray derbisinde fedakarlık yapmalarını isteyeceği de dile getiriliyor.

  1. 26.10.2019
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