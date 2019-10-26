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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Eldivenler konuşacak

Eldivenler konuşacak

Karius ile Muslera, derbinin anahtar isimleri olacak. Alman kaleci sezona istediği gibi başlayamadı. Uruguaylı file bekçisi ise takımının en formdası.

Karius, G.Saray'a karşı daha önce iki maça çıktı. Geçen sezonun ilk karşılaşması 1-0 kazanıldı. İkincide ise Onyekuru ile Fernando'ya engel olamadı.

Kartal'a karşı 18'i lig, 1'i olmak üzere 19 maçta kalesini korudu. 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi gördü. 19 gol yedi.

LORIS KARIUS
Kritik derbide kalecilere çok iş düşecek. Hatası telafi edilemeyen tek mevki olan kalecilikte Karius ile Muslera karşı karşıya gelecek. 'da Fabri'nin ayrılmasından sonra 'dan kiralanan Loris Karius, beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon 30 lig maçında 39 gol yiyen Alman file bekçisi çıktığı 4 derbide ise 6 kez kalesini kapatamadı. Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki kalecinin oynadığı 4 derbi maçtan 1'ini kazandı, 1'ini kaybetti. Karius, zaman zaman yaptığı kritik hatalarla taraftarları çileden çıkartıyor.

FERNANDO MUSLERA
Aslan'da dokuzuncu sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi toplam 40 derbiye çıktı. Bunların 16'sında kalesini kapatan 33 yaşındaki kaleci, 37 gole ise engel olamadı. 40 derbide 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 yenilgi gördü. Muslera bu sezon ise 12 maçın tamamında oynayıp 10 gol yerken 5'inde rakiplere sevinç yaşatmadı. Yaptığı kurtarışlarla ligde alınan puanlarda farkını ortaya koyan Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde çıkardığı şutlarla belki de takımın fark yemesinin önüne geçti. Muslera'ya hem teknik heyet hem de sarı-kırmızılılar çok güveniyor.

VODAFONE'DAN ÇIKIŞ YOK
2016'da oynamaya başladığı yeni stadı 'ta ile 3 kez karşılaştı. Siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakibine hiç kaybetmedi. İlk maç 2016 yılında oynandı ve 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 2017'de 3-0, geçen sezon ise 1-0 kazandı. Bu sezon ligde evindeki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

90 DAKİKA DESTEK VAR
Siyah-beyazlı taraftarlar derbi maçında protestolara ara verme kararı aldı. Braga karşılaşması oynandığı sırada "Avcı istifa", "Avcı güle güle" ve "" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, bazı futbolcuları da yuhaladı. Vodafone Park'ı derbide dolduracak Beşiktaşlılar, Galatasaray karşısında yapmama ve maç sonunu bekleme kararı aldı.

KALKAVAN'IN 4. DERBİSİ
Maçın hakemi , daha önce 3 kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetti. 2'sini sarı-kırmızılılar, 1'ini siyah-beyazlılar kazandı. Aslan'a 9, Kara Kartal'a ise 8 sarı kart çıktı. Mete Kalkavan, kırmızı kartına ise başvurmadı. Tecrübeli hakem bu sezon 7 maça çıktı. G.Saray'ın sınavını yönetti. Beşiktaş'ın ise bu sezon ilk maçına çıkacak.

GÜVENCESİ TECRÜBESİ
Galatasaray'ın Kara Kartal karşısında en çok güvendiği olgusu tecrübesi olacak. Başta sayısız derbiye çıkan 'in yanı sıra; Fernando Muslera, Mariano, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Nagatomo, , Feghouli, gibi isimler daha önce bu heyecanı yaşadı. N'Zonzi, Seri, Lemina ve Andone ise ilk Beşiktaş maçlarını yapacak.

  1. 26.10.2019
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