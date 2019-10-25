Fatih Terim Abdullah Avcı'ya karşı üstün
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim'in Avcı'ya 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
Fatih Terim ile Abdullah Avcı, pazar günü oynanacak karşılaşma ile birlikte 6. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda Terim öğrencilerinin Avcı'nın ekiplerine karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma ise kazanan taraf çıkmadı.
Fatih Terim ile Abdullah Avcı arasında oynanan maçlar şöyle:
19.05.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1 (Abdullah Avcı)
15.12.2018 (Abdullah Avcı) Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
15.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Başakşehir: 0 (Abdullah Avcı)
11.09.2011 (Abdullah Avcı) Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
21.05.2000 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - İstanbulspor: 1 (Abdullah Avcı)
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Fatih Terim Abdullah Avcı'ya karşı üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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