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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3'üncü maçında sahasında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların 3 topunun direkten döndüğü karşılaşamayı Portekiz temsilcisi Braga 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3'üncü maçını da puan alamadan tamamladı. Kara Kartal'da bu sonucun ardından Sergen Yalçın sürprizi yaşandı. İşte detaylar...
25 Ekim 2019 Cuma 10:56 Güncelleme: 25.10.2019 10:56
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Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki zorlu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
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