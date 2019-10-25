Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3'üncü maçında sahasında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların 3 topunun direkten döndüğü karşılaşamayı Portekiz temsilcisi Braga 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3'üncü maçını da puan alamadan tamamladı. Kara Kartal'da bu sonucun ardından Sergen Yalçın sürprizi yaşandı. İşte detaylar...
25 Ekim 2019 Cuma 10:56 Güncelleme: 25.10.2019 10:56
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Braga ile karşılaştı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!

Temsilcimizin 3 topunun direkten döndüğü karşılaşma 2-1 Braga2nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!

Portekiz temsilcisinin golleri Ricardo Horta ve Wilson Eduardo'dan gelirken, siyah-beyazlıların tek sayısı Umut Nayir'den geldi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!

Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki zorlu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

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