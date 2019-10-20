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20 Ekim 2019, Pazar
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Kırmızı isyanı!

Kırmızı isyanı!

Elneny’nin 33. dakikada kaleci Korcan’ın yüzüne bastığı pozisyonda Ankaragüçlü oyuncular bekledi. Ancak hakem ve VAR oralı olmadı ve oyun devam etti.

Kritik mücadelenin 33. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlı Mohamed Elneny, bir pozisyonda topa yetişmek için çabalarken Ankaragücü kalecisi , yatarak topun sahibi oldu. Bu sırada topa müdahale yapmak isteyen Elneny'nin tabanı, kaleci Korcan'ın yüzüne geldi. Korcan Çelikay, pozisyon sonrası sakatlık geçirdi ve sağlık ekiplerinin 4 dakikalık müdahalesi sonrası oyuna devam edebildi. Ankaragücü cephesi, bu pozisyon sonrası bekledi. Maçın hakemi kartına başvurmazken, VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten de uyarı gelmeyince mücadeleyi hava atışıyla başlattı.

SEDYEDE KARTAL PENÇESİ
'daki karşılaşma sırasında Eryaman Stadı'nda bir Beşiktaşlı taraftar tribünde fenalaştı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi için hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı taraftarın, sedyede ambulansa taşındığı sırada 'kartal pençesi' yapması objektiflere böyle yansıdı. Sosyal medyada, " sevgisi işte böyle bir şey" yorumları yapıldı.

ÇIKARKEN KIZARDI
Ankaragücü'nün 38 yaşındaki kaptanı Sedat Ağçay, 75'te oyundan alındığı sırada üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem Ali Şansalan'ın sahayı çabuk terk etmesi yönündeki uyarısına ısrarla uymayan tecrübeli oyuncu, atılınca değişiklik de iptal oldu. Ev sahibi, Beşiktaş karşısında son 15 dakikayı 10 kişi oynadı.

  1. 20.10.2019
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