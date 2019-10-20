Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Derbiler başkadır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşısında sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirterek, "Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik" dedi. Alanya maçındaki vazgeçmeme duygusunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Avcı, "Oyuncularım kazanabilecek pozisyonları da yakaladı. Bu süreçte tekrar kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk" diye konuştu.



'PES ETMEYEN DUYGUSU'

Galatasaray ile yapacakları derbi maçı da değerlendiren Avcı, bir muhabirin "Fatih Terim ile de karşı karşıya geleceksiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu: G.Saray ile karşı karşıya geleceğiz. Ben böyle bakıyorum. Derbi maçların duygusu, ruhu, enerjisi çok başkadır. O başka bir müsabaka olacaktır. Beşiktaş'ın arması, forması, rengi, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusu pazar günü muhakkak sahaya yansıyacaktır.



'TÜM ADAYLARA BAŞARILAR'

Olağanüstü seçimle ilgili soruyu cevaplamaya Fikret Orman'a teşükkür ederek başlayan Abdullah Avcı, "Yarın (bugün) Beşiktaş ailesinin bir seçimi var. Muhakkak adaylar da Beşiktaş Kulübü'ne hizmetler için burada olacaklar. Güzel, Beşiktaş ailesine yakışacak bir seçim olsun. Hayırlısı kimse o olsun, tüm adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.



KARTAL'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Alanya maçına göre 11'de 5 değişiklik yaptı. Avcı, başkent deplasmanında sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ta Dorukhan, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Kevin N'Koudou ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine ilk 11'de Douglas, Necip Uysal, Elneny, Diaby ve Güven Yalçın görev yaptı.



LJAJIC 2. YARIDA

Teknik direktör Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında oyundan aldığı Adem Ljajic'i başkent deplasmanında yedek kulübesine çekerken, 57'de Lens'in yerine oyuna aldı. Yıldız oyuncu ileride hareketlilik yarattı. Avcı, Alanyaspor maçından farklı olarak Ankara'da Douglas, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü. Üç maçlık cezasını tamamlayan Mısırlı futbolcu Elneny ise formasına 11'de kavuştu. Utku, Roco, Umut Nayir, Boyd, Erdoğan, Orkan, Muhayer Oktay, Rebocho ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.



MEHMETÇİKLERE TAM DESTEK

Dün akşamki maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi komando marşı çalınırken, taraftarlar dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek verdi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı. Ankaragücü taraftarı, İstiklal Marşı sırasında dev Türk bayrağı ve "İmalat-ı Harbiye'den Beri Hepimiz Mehmet'iz" yazılı pankart açtı. Asker selamı verildi.



AVSIZ AVCI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 Mart 2019'dan bu yana deplasmanda galip gelemiyor. Avcı bu sürede çıktığı 8 maçtan sadece 3 puan çıkarabildi. 3 beraberlik, 5 yenilgi alan tecrübeli çalıştırıcı hayal kırıklığına uğradı. Siyah- beyazlı ekip ise 22 Nisan 2019'dan bu yana ligde dış sahada gülemiyor. Beşiktaş söz konusu 6 maçın sadece 1 puan toplayabildi.