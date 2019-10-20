Metin Diyadin kulübede yok

Ankaragücü'nde cezası süren teknik direktör Metin Diyadin, yedek kulübesindeki yerini alamadı. Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Diyadin'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç ceza verilmişti. Diyadin, 3 maç daha takımının başında olmayacak.



ANKARAGÜCÜ'NDE 3 SAKAT KADRO DIŞI

Başkent ekibi, G.Birliği ve Sivasspor maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11 ile Beşiktaş karşısına çıktı. Başkent temsilcisinde Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Wilfred, Faty, Hasan, İlhan Parlak ve Orgill ilk 11'de maça başladı. Oscar Scarione, Hector Canteros ve Cebrail Karayel ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.



1 PUAN BİZİM İÇİN KÖTÜ SONUÇ DEĞİL

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin'in cezası nedeniyle maç sonu röportajını takımın teknik sorumlusu Hayrettin Aksoy verdi. Aksoy, sert bir mücadelenin geride kaldığını söylerken, "Kıran kırana geçen bir maç oldu. Kazanmak için sahaya çıktık. Çok arzuluyduk. 10 kişiyle 1 puan bizim için kötü değil" diye konuştu.