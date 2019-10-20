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20 Ekim 2019, Pazar
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Fobi sürüyor

Fobi sürüyor

'de dış sahada oynadığı son 5 maçını kaybeden , 10 kişi kalan Başkent ekibi Ankaragücü’nü de yenemedi, derbi öncesi 2 puan daha yitirdi.

'in 8. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan , Başkent'ten ancak 1 puan çıkarabildi: 0-0. Siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda Diaby, Ljajic ve Umut Nayir'le önemli fırsatları kullanamayınca, beraberliğe razı oldu. Deplasmanda geçen sezon dahil 6 maçtır kazanamayan , bu süreçte 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bu sezon dış sahada kaybedilen puan sayısı şimdiden 10'a ulaştı. Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 9'a çıkardı.

KAN KAYBI DEVAM EDİYOR
Siyah-Beyazlılar 11'inci sırada yer bulurken, maç fazlasıyla lider olan 'un 6 puan gerisine düştü. Sedat Ağçay'ın atılmasıyla son 15 dakikayı 10 kişi oynayan Ankaragücü de 9 puana ulaştı ve averajla Beşiktaş'ın ardından 12. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünde gol yemedi. Beşiktaş haftaya derbide sahasında 'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanına gidecek.

  1. 20.10.2019
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