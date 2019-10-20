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20 Ekim 2019, Pazar
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İlk yarıda sessiz

İlk yarıda sessiz

bu sezon büyük gol sıkıntısı çekiyor... Siyah-beyazlılar ligde geride kalan 8 haftanın 7'sinin ilk yarısında gol bulamadı. bu kötü istatistiği sadece maçında bozabilmişti.

bu sezon büyük gol sıkıntısı çekiyor... Siyah-beyazlılar ligde geride kalan 8 haftanın 7'sinin ilk yarısında gol bulamadı. bu kötü istatistiği sadece maçında bozabilmişti. Siyah- beyazlılar, 8 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı. Dün de sessizliği bozamadı.

GENÇLER PENÇELEDİ
Beşiktaş U-19 , ligin 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü çok rahat geçti. Siyah-beyazlı ekip rakibini 5-0 mağlup etti. Genç Kartallar'ın gollerini; Almos (3), Kerem ve Erdem kaydetti. Beşiktaş U17 Akademi Takımı da Ankaragücü'nü KorayYağcı'nın sayılarıyla 2-0 mağlup etmeyi başardı.

  1. 20.10.2019
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