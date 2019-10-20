İlk yarıda sessiz

Beşiktaş bu sezon büyük gol sıkıntısı çekiyor... Siyah-beyazlılar ligde geride kalan 8 haftanın 7'sinin ilk yarısında gol bulamadı. Kara Kartal bu kötü istatistiği sadece Göztepe maçında bozabilmişti. Siyah- beyazlılar, 8 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı. Dün de sessizliği bozamadı.

GENÇLER PENÇELEDİ

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, ligin 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü çok rahat geçti. Siyah-beyazlı ekip rakibini 5-0 mağlup etti. Genç Kartallar'ın gollerini; Almos (3), Kerem ve Erdem kaydetti. Beşiktaş U17 Akademi Takımı da Ankaragücü'nü KorayYağcı'nın sayılarıyla 2-0 mağlup etmeyi başardı.