Ahmet Nur Çebi: "Büyük senaryo!"

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, FOTOMAÇ'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazar günü yapılacak olan seçim öncesinde gazetemizi ziyaret eden Çebi, ilk olarak adaylardan İsmail Ünal'ın çekilmesiyle ilgili konuştu. Çebi, "İsmail Ünal'ın girmesi de çıkması da daha önceden planlanmıştı. Bunu belki de beni dışarıda bırakmak için kullanmak istediler. İsmail Ünal'ın yaptığı doğru bir davranış değil, bırak seçime gir. Ne kadar aday seçime girerse kurum bundan daha çok fayda sağlar. Bunun senaryo olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

BİNDİRİLMİŞ KITALAR

Genel Kurul yapısının sağlıklı olmadığını belirten Ahmet Nur Çebi, "Bindirilmiş kıtalar, kişileri ürkütüyor, aday olmalarını engelliyor. Biz bunu göğüslemeye karar verdik. Beşiktaş Genel Kurulu'nda 14 bin kişiden fazla üye oy kullanma hakkına sahip. Üyelere çağrı yapıyorum sandığa gelin, başka türlü Beşiktaş bu kongre yapısından, kongre farelerinden kurtulamayacak. Birlik ve beraberlik, seçim bittikten sonra olursa faydalıdır.. Seçimden sonra birlik ve beraberlik var mı onu o zaman göreceğiz mühim olan bu" dedi.

Çebi, özellikle menajerlere ödenen büyük paraların artık ödenmeyeceğini belirterek, "Menajerlerle savaşacağım herkes haddini bilecek, artık kulüplerin içerisinden nemalanmayı bırakacaklar. Karmaşık işler olmayacak, temiz ve net olunacak. Değişim için geliyorum, ben eski düzeni kabul etmiyorum. 120 bin TL maaş alan üst düzey yöneticiler var. Bunların cevabını arıyorum. Maalesef İcra Kurulu'nda %10-13 gibi bir zam kararı alınmışken bazı 8-10 kişinin ücretlerinin %100 zamlarla yapıldığını sonradan öğrendim" diye konuştu.

YALAN SÖYLEMEYECEĞİM

Uzun yıllar İkinci Başkanlık görevini yürüttüğünü ifade eden Çebi şöyle devam etti: "Ben bir tek taraftarın ve camianın büyüklüğünden güç alıyorum. Beşiktaş'ı kucaklamam lazım, bu saatten sonra başka role döndüm. Abi oldum, başkan adayı oldum, her türlü kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakıp birlik ve beraberliği oluşturmak lazım. Beşiktaş'a yalan söylemeyeceğim, katılımcı olup, şeffaf olacağız. Etik değerlerimiz bozuldu, bunları da düzeltmemiz lazım. Bu kadar zorlu bir göreve talip olmuşken tek beklenti kongre üyelerinin sandığa gitmesidir. "

TEHDİT ETTİLER

Başkan adayı Ahmet Çebi, kulüp içinde inanılmaz gelişmeler yaşandığını ifade etti. Çebi, "Ben transferi yürüten profesyonellerin avukatı değilim ama orada işi gereği maaş alıyorlar. Yöneticiler, o çocukların yapacağı transferleri sıkıştırıp engellemek istiyorsa, 'sakın ha bir yerde duymayacağım seni yakarım' diyorlar, sonra o çocukların iletişimi kapanıyor. Bu çocuklara ve avukatlara 3 yıldan beri "Ahmet Nur Çebi'ye herhangi bir bilgi giderse sizi yakarız" dediler. Bana transferlerden haber verilmedi. Profesyoneller işten atılmakla tehdit edildiler. Yabancı dil yok, futbol bilgisi tecrübesi yok, ne sebeple bu yöneticiler transferin içerisinde oldu" diye konuştu

AVRUPA'YI TARAYACAĞIZ

Çebi, "Avrupa'da oyuncu tarama ağını oluşturacağız. Gurbetçi gençlerimizi de yakından takip edeceğiz. Oradaki Türk çocuklarını takımımıza ve ülkemize kazandırmalıyız. Yoksa gün geliyor bir asker selamının hesabını vermek zorunda kalıyorlar. Biz onlarla güçlenmeliyiz, kimseye hesap vermek zorunda kalmasınlar" yorumunu yaptı.

ORMAN'LA BARIŞABİLİRİZ

Ahmet Nur Çebi, Başkan Fikret Orman'ın, "Kırgınlıklar olur. Biz çok büyük camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz" sözlerine cevap verdi. Ahmet Nur Çebi, "Barışabiliriz tabii. Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun 'Yarın barışırız' sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. 'Abi' dendi, 'Başkanım' dedik. Bana uzatılan eli karşılıksız bırakmam ama o tavırları görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

POPÜLİST DAVRANDILAR

Ahmet Nur Çebi, rakiplerinden Adalı için "İkinci başkandı, neden Temmuz'dan bu yana ödeme yapmadılar da temiz kağıdı almadılar? Ben ikinci başkanlık yaptığım zaman 42 tane temiz kağıdı aldım. Neden mevcut yönetim bunu almadan bıraktı, bu adil ve etik değil. Ben enerjimi kaybetmek istemiyorum. Biz önümüze bakacağız. Bugüne gelinmesinin sebebi popülist davranışlar, uçaklara binilip futbolcularla çekilen fotoğraflar ve uçak faturaları kulübe ödettirilerek yapılan davranışlardır" ifadesini kullandı.