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19 Ekim 2019, Cumartesi
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'ta heyecanı

Beşiktaş'ta seçim heyecanı

'ta 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığını koyan , ve , 34. başkan olabilmek için yarışacak

Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden ve ile son seçimde 'ın rakibi olan , 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.

3 ADAY YARIŞACAK

Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübünün başkanlığına 4 isim aday oldu.

Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi.

14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, , Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, , Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, , Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

  1. 19.10.2019
  2. Güncelleme: 19.10.2019 10:31
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