Beşiktaş'ta seçim heyecanı

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığını koyan Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, 34. başkan olabilmek için yarışacak
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.
Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.
3 ADAY YARIŞACAK
Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübünün başkanlığına 4 isim aday oldu.
Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak.
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi.
14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK
Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.
ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:
Ahmet Nur Çebi:
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
Serdal Adalı:
Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu
Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora
Hürser Tekinoktay:
Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu
Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu
- 19.10.2019
- Güncelleme: 19.10.2019 10:31
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Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
Beşiktaş'ta seçim heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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