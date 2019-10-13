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13 Ekim 2019, Pazar
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Kartallar boş durmuyor

Kartallar boş durmuyor

, Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana kamplarında bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden ve Georges-Kevin N'Koudou'nun katılmadı.

, Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana kamplarında bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden ve Georges-Kevin N'Koudou'nun katılmadı. Bugün izin yapacak siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 13.10.2019
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