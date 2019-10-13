Kartallar boş durmuyor
Beşiktaş, Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou'nun katılmadı.
Beşiktaş, Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou'nun katılmadı. Bugün izin yapacak siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 13.10.2019
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Kartallar boş durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.