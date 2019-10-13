Kartallar boş durmuyor

Beşiktaş, Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou'nun katılmadı. Bugün izin yapacak siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.