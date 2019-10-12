"Beşiktaş zor bir deplasman"

Kartal'ın Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Braga'da tecrübeli oyuncu Fransergio, açıklama yaptı. 29 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş gruba iyi başlayamamış olabilir ancak, herkes bilir ki Türkiye deplasmanları her zaman zordur. Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri" dedi.

ADRIANO'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Yaz döneminde ülkesinin takımlarından Paranaense'ye giden Adriano, Instagram'dan flaş bir paylaşım yaptı. Deneyimli sol bek, Beşiktaş için bir teşekkür mesajı yayımladı. Sambacı "Üç sezon boyunca oynamaktan büyük zevk aldığım ve lig şampiyonluğu yaşadığım kulüp Beşiktaş. Bu güzel anların parçası olan herkese teşekkürler" yazdı.