"Beşiktaş zor bir deplasman"
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda karşılaşacağı Portekiz ekibi Braga'nın tecrübeli oyuncusu Fransergio, Siyah-beyazlı ekip ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Kartal'ın Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Braga'da tecrübeli oyuncu Fransergio, açıklama yaptı. 29 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş gruba iyi başlayamamış olabilir ancak, herkes bilir ki Türkiye deplasmanları her zaman zordur. Beşiktaş da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri" dedi.
ADRIANO'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM
Yaz döneminde ülkesinin takımlarından Paranaense'ye giden Adriano, Instagram'dan flaş bir paylaşım yaptı. Deneyimli sol bek, Beşiktaş için bir teşekkür mesajı yayımladı. Sambacı "Üç sezon boyunca oynamaktan büyük zevk aldığım ve lig şampiyonluğu yaşadığım kulüp Beşiktaş. Bu güzel anların parçası olan herkese teşekkürler" yazdı.
- 12.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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