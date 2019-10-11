Beşiktaş'ta büyük yarış!

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından 20 Ekim'de seçime gidecek olan siyahbeyazlılarda; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay, başkan adaylığı başvuruları ve geçici yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na vererek resmen başkanlığa adaylıkları koydular. Adaylardan Serdal Adalı 696, Ahmet Nur Çebi 577, Hürser Tekinoktay 281, İsmail Ünal da topladıkları 364 imza ile aday olmaya hak kazandılar. Bu arada Beşiktaş'ta seçim öncesi aday olacağını açıklayan 1903 Birliği Başkanı Melih Arslan gerekli sayıda imzayı tamamlayamadığı için adaylığa hak kazanamadı. Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.

SERDAL ADALI: GERİ DÖNÜŞ YOK

Tüm adaylara başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir makama gelebilmek her Beşiktaşlının hayalidir. Kazanan veya kazanmayan kim olursa olsun seçim sonrası tek vücut olup, hep birlikte bulunduğumuz bu zorlu şartlardan kurtulmalıyız. Benim uzun zamandır Beşiktaş başkanlığına aday olduğumu herkes biliyordu, kim seçime girseydi geri dönüşüm yoktu, ben adaylığımı açıklayacaktım. Seçim sonrası kim kazanırsa kazansın camiamızı beraberliğe davet ediyorum.

ADALI KİMDİR?

1964 Adana doğumlu olan Serdal Adalı. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Ailesinin desteğiyle birlikte Adalı Holding'i kuran Adalı, inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. Adalı, 21 Eylül 2012 yılında Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı'na seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir. Adalı ayrıca Beşiktaş kulübünde daha önce futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babası Adalı, 2013 yılında Beşiktaş başkanlığına aday olmuştu.

ADALI'NIN MUHTEMEL LİSTESİ:

Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu, Uğur Fora, Erdal Karacan, Numan Akpınar, Deniz Atalay, Mustafa Yazıcı.

AHMET NUR ÇEBİ: NEZAKETLİ OLALIM

Olağanüstü genel kurul kararı alındı, seçildi. Kısa zaman içerisinde elimizden geldiğince hazırlanmaya gayret ettik, arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve divana arz ettim. Türk sporuna hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası "Sayın başkanım" denilecek kazanana. Dolayısıyla, Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zamanla politikalarımızla ilgili açıklamalarımız yapılacaktır.

NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan iş adamı Ahmet Nur Çebi, 2012 yılından beri Beşiktaş yönetiminde görev almaktaydı. Sanayici olan Ahmet Nur Çebi, eğitimini Karabük'te gördükten sonra 1983'te İstanbul'da Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'ni bitirdi. Demir çelik, enerji, liman ve denizcilik alanlarında yönetim kurulu başkanlıkları yapan Ahmet Nur Çebi evli ve 3 çocuk sahibidir. Ahmet Nur Çebi, 7 yıldır yönetiminde bulunduğu Beşiktaş'a ilk kez başkan adayı oldu.

ÇEBİ'NİN MUHTEMEL LİSTESİ:

Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Mete Vardar, Bekan Gocay, Çağdaş Abraş, Ahmet Aksu, Selan Ersu, Erkan Doğruer, Berk Hacıgüzeller, Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan.

TEKİNOKTAY'IN AVUKATI AKER ÇITAK: ZOR GÜNLER GEÇECEK

Başkan adayımız Hürser Tekinoktay'ın adaylığı tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Beşiktaş camiası bu zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Beşiktaş içinden çok yürekli başkanlar çıkarmıştır. Kim başkan olursa olsun Beşiktaş'ı bu sorunlu zamanlarından çıkarmayı bilecektir.

TEKİNOKTAY KİMDİR?

Hürser Tekinoktay, 31 Temmuz 1960 İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Koleji Fen Bölümü'nde okudu. 1993- 1994 sezonunda İtalya'nın Lazio Kulübü'nde yaptığı staj sonrasında aktif antrenörlük hayatına başladı. 2000-01 sezonunda bir dönem Nevio Scala'nın yardımcılığını yaptı. Beşiktaş'ta ki görevinin ardından 2001-2002 sezonunda Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. Hürser Tekinoktay, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN MUHTEMEL LİSTESİ:

Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon K. Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet B. Özokur, Ersan Aksoylu.

İSMAİL ÜNAL: ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ

Biz bu yaşımıza kadar Süleyman Seba okuluna giden öğrenciler olarak tanınırız. Önemli olan Beşiktaş ve tüm Beşiktaşlılardır. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde projelerimizi açıklayacağız. Önemli olan Beşiktaş ve bizleriz. Bizler derken tüm Beşiktaş taraftarını, kongre üyelerini ve sevenlerini kastediyorum. Gönül bizim kalbimizdeki siyah-beyaz ve Kara Kartal'dır. Önümüzdeki günlerde proje ve kadroları açıklayacağım. Yarış dar boğazdan geçerken değil, geniş denizlere açıldığımızda yapılmalıdır dedim. Önümüzde önemli günler var. Bunu sadece adaylar için değil Beşiktaş camiası için söyledim.

ÜNAL KİMDİR?

İsmail Ünal Antalya'nın Akseki ilçesinde doğmuştur. 1977 yılında Güzel Sanatlar Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılında serbest mimarlığa başladı. 1992- 94 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-04 yılları arasında BJK Genel Sekreterlik görevini üstlenen Ünal, 2007 yılından beri Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi'dir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 2 kız babası olan İsmail Ünal, 25 yıldır Beşiktaş'ta yaşamaktadır.

14 BİN ÜYE OY KULLANACAK

Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, "20 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimde 14 bin civarı üyenin oy kullanma hakkı vardır, katılımı da bu doğrultuda bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ekim'in 17'sinde adayların pusula renkleri çekilecek olan kurayla belli olacak ve yönetim kurulu listeleri de son halini Ekim'in 17'sinde alacak.