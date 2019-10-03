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03 Ekim 2019, Perşembe
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Beşiktaş'a bir şok daha! N'Koudou...

Beşiktaş'a bir şok daha! N'Koudou...

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu , bu akşam 19:55'te Vodafone Park Stadyumu'nda yapılacak maçı öncesi ısınma esnasında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta maçı öncesi bir şok daha yaşanıyor. Abdoulay Diaby'nin mide rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkartılmasının ardından bir diğer Siyah-beyazlı futbolcu Kevin N'Koudou, şiddetli migren ağrısı sebebiyle ısınmayı terk etti. Tecrübeli oyuncu maç kadrosundan çıkartıldı.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 20:11
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