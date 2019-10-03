Beşiktaş'a bir şok daha! N'Koudou...

Beşiktaş'ta Wolverhampton maçı öncesi bir şok daha yaşanıyor. Abdoulay Diaby'nin mide rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkartılmasının ardından bir diğer Siyah-beyazlı futbolcu Kevin N'Koudou, şiddetli migren ağrısı sebebiyle ısınmayı terk etti. Tecrübeli oyuncu maç kadrosundan çıkartıldı.