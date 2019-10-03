Beşiktaş'a bir şok daha! N'Koudou...
Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Kevin N'Kodou, bu akşam 19:55'te Vodafone Park Stadyumu'nda yapılacak Wolverhampton maçı öncesi ısınma esnasında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Beşiktaş'ta Wolverhampton maçı öncesi bir şok daha yaşanıyor. Abdoulay Diaby'nin mide rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkartılmasının ardından bir diğer Siyah-beyazlı futbolcu Kevin N'Koudou, şiddetli migren ağrısı sebebiyle ısınmayı terk etti. Tecrübeli oyuncu maç kadrosundan çıkartıldı.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 20:11
- Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz tercih
- Ve Linnes suskunluğunu bozdu! "Bana transferin son gününde gelip..."
- Falcao ve Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde yarıştı
- Son dakika bombası Dorukhan Toköz! Avrupa devi transfer için İstanbul'da
- Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu
-
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
-
Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
-
Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
Beşiktaş'a bir şok daha! N'Koudou... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.