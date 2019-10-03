Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Oğuz Savaş kimdir?

Sezona galibiyet ile başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta bir ismi daha kadrosuna kattı. Son 3 sezonda Darüşşafaka Tekefen'de forma giyen 32 yaşındaki Oğuz Savaş Siyah beyazlılar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de Oğuz Savaş'ın transferini resmen duyurdu.



OĞUZ SAVAŞ KİMDİR?

Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 2,12 metre boyundaki Oğuz Savaş, basketbola Ülkerspor altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt'ta forma giydikten sonra 2004-2006 yıllarında Ülkerspor'da görev alan deneyimli basketbolcu, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2015'e kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Oğuz, 2015-2016'da Darüşşafaka Tekfen'in kadrosuna dahil oldu.



