Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Oğuz Savaş kimdir?
Sezona Bahçeşehir koleji galibiyeti ile başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, kadrosunu bir isimle daha güçlendirdi. Siyah beyazlılar, 2018-2019 sezonunda Darüşşafaka forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oğuz Savaş'ı 1 yıllığına kadrosuna katarak pota altını güçlendirdi.
Sezona galibiyet ile başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta bir ismi daha kadrosuna kattı. Son 3 sezonda Darüşşafaka Tekefen'de forma giyen 32 yaşındaki Oğuz Savaş Siyah beyazlılar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü de Oğuz Savaş'ın transferini resmen duyurdu.
OĞUZ SAVAŞ KİMDİR?
Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 2,12 metre boyundaki Oğuz Savaş, basketbola Ülkerspor altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt'ta forma giydikten sonra 2004-2006 yıllarında Ülkerspor'da görev alan deneyimli basketbolcu, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2015'e kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Oğuz, 2015-2016'da Darüşşafaka Tekfen'in kadrosuna dahil oldu.
- 03.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Oğuz Savaş kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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