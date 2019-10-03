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03 Ekim 2019, Perşembe
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transferi resmen açıkladı! kimdir?

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Oğuz Savaş kimdir?

Sezona Bahçeşehir koleji galibiyeti ile başlayan Sompo Sigorta, kadrosunu bir isimle daha güçlendirdi. Siyah beyazlılar, 2018-2019 sezonunda forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 'ı 1 yıllığına kadrosuna katarak pota altını güçlendirdi.

Sezona galibiyet ile başlayan Sompo Sigorta bir ismi daha kadrosuna kattı. Son 3 sezonda Tekefen'de forma giyen 32 yaşındaki Siyah beyazlılar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de Oğuz Savaş'ın transferini resmen duyurdu.

OĞUZ SAVAŞ KİMDİR?
Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 2,12 metre boyundaki Oğuz Savaş, basketbola Ülkerspor altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt'ta forma giydikten sonra 2004-2006 yıllarında Ülkerspor'da görev alan deneyimli basketbolcu, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'ye oldu. 2015'e kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Oğuz, 2015-2016'da Darüşşafaka Tekfen'in kadrosuna dahil oldu.

  1. 03.10.2019
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