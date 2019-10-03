Son dakika bombası Dorukhan Toköz! Avrupa devi transfer için İstanbul'da

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelmesini fırsat bilen Avrupa devi Dorukhan Toköz için İstanbul'da! Dev kulüp, bu üst düzey turnuvada Dorukhan'ın nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ve gözlemlemek için Vodafone Park'ta hazır bulunacak. İşte detaylar ve o ekip...