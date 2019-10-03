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Son dakika bombası Dorukhan Toköz! Avrupa devi transfer için İstanbul'da
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelmesini fırsat bilen Avrupa devi Dorukhan Toköz için İstanbul'da! Dev kulüp, bu üst düzey turnuvada Dorukhan'ın nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ve gözlemlemek için Vodafone Park'ta hazır bulunacak. İşte detaylar ve o ekip...
3 Ekim 2019 Perşembe 16:05
Güncelleme: 03.10.2019 16:06
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
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Gelen son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın başarılı yıldızı Dorukhan Toköz için siyah beyazlılara piyango vurabilir...
Avrupa devinin temsilcilerinden bir isim İstanbul'a Dorukhan için geldi.
O gözlemci, Dorukhan'ın maç raporunu yazıp kulübüyle paylaşacak.
Daha sonra ise olumlu rapor neticesinde devre arası transfer bombası patlayacak. İşte detaylar...
O ekip Lyon! Fransa'nın ve dünyanın köklü ekiplerinden Lyon, Dorukhan Toköz'ü daha öncesinden gözüne kestirdiği ortaya çıktı.
Lyon gözlemcisinin bizzat izlemeye geleceği Dorukhan için Lyon, devre arası transfer döneminde genç oyuncuyu transfer etmeyi hedefliyor.