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20 Eylül 2019, Cuma
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Türk taraftarlar ceza kurbanı

Türk taraftarlar ceza kurbanı

Bratislava - maçı, Slovak ekibinin cezası sebebiyle kulüplerin özel davetlileri haricinde seyircisiz oynandı. Bratislava'nın UEFA nezdinde yaptığı girişimlerle karşılaşma sadece 14 yaş altı çocuklara açık yapıldı

Bratislava maçı, Slovak ekibinin cezası sebebiyle kulüplerin özel davetlileri haricinde seyircisiz oynandı. Bratislava'nın UEFA nezdinde yaptığı girişimlerle karşılaşma sadece 14 yaş altı çocuklara açık yapıldı. Ancak durumu bilmeyen bazı Türk taraftarlar da cezanın 'ı da kapsadığını şehre geldikten sonra öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
  1. 20.9.2019
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