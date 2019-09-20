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20 Eylül 2019, Cuma
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Braga sürpriz yaptı: 1-0

Braga sürpriz yaptı: 1-0

'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan diğer maçta Braga deplasmanda 'ı 1-0 yendi.

'ın grubunda oynanan diğer maçta Portekiz ekibi Braga, İngiliz takımı 'a konuk oldu. Sporting Braga, deplasmanda çıktığı mücadeleyi Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 kazandı. K Grubu'nda 2. sırada yer aldı.
  1. 20.9.2019
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